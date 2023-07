Wie Sie Obst und Gemüse bei Hitze richtig lagern

Je höher die Temperaturen steigen, desto rascher verderben Obst und Gemüse. Darüber, wie man die Lebensdauer dieser Produkte verlängern kann, kursieren viele Mythen. Aber was stimmt? Erich Haller, Geschäftsführer von Obsthaus Haller in Wien, erklärt, worauf man schon beim Einkaufen achten sollte, und verrät seine besten Tricks für die richtige Lagerung.

Wo kommt es her? Die Herkunft unserer Lebensmittel verrät uns oft etwas über die Aufbewahrung. Wer beispielsweise schon einmal eine Banane in den Kühlschrank gelegt hat, weiß, dass das keine gute Idee ist. Aber auch anderes (sub-) tropisches Obst wie die Mango oder die Ananas mögen es lieber etwas wärmer. So ist es auch bei Gemüse wie Melanzani, Paprika, Tomaten oder Zucchini. Diese gedeihen in unserem gemäßigten Klima, haben aber ebenso südländische Wurzeln. "Südfrüchte halten wärmere Temperaturen aus. Alles, was in unseren Breitengraden wächst, braucht im Sommer eher Kühlung, um länger zu halten", sagt Erich Haller.

Richtige Vorbereitung: Nach dem Einkaufen sollte Obst und Gemüse aus der Verpackung genommen werden. Das Blattgrün von Karotten und Radieschen entzieht der Knolle Wasser und sollte daher ebenfalls entfernt werden. Um im Kühlschrank gelagerte frische Lebensmittel vor dem Austrocknen zu schützen, kann man sie in ein feuchtes Tuch einschlagen.

Ungewaschenes hält länger: Besonders gerne werden schon gewaschene Kartoffeln oder Karotten gekauft – je sauberer, desto appetitlicher sehen sie aus. Möchte man Karotten, Erdäpfel oder Rüben allerdings lange frisch halten, sollte man sich lieber für augenscheinlich "dreckige", mit Erde bedeckte Exemplare entscheiden.

Letzte Rettung: Weiche Radieschen werden nach einer Stunde im kalten Wasser wieder knackig. Bei Blattsalat reichen sogar 30 Minuten, allerdings sollte hier dem Wasser pro Liter etwa ein Esslöffel Zucker zugesetzt werden.

