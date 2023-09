Wer hat das beste Schmankerl im Land?

Ob besonders g’schmackiger Schweinsbraten, ganz typische Spezialität oder neues Geschmackserlebnis: Die oberösterreichische Wirtshausküche ist so vielfältig wie das Land. Die OÖN und die Fachgruppe Gastronomie suchen heuer zum ersten Mal das "beliebteste Schmankerl der oberösterreichischen Wirtshausküche". Und zwar von jeder Region, in der die OÖN mit einer Lokalredaktion vertreten sind, also Linz und Umgebung, Wels, Steyr, Salzkammergut, Mühlviertel und Innviertel.

Gastronomen können ab sofort das Lieblingsgericht ihrer Gäste (nur warme Speisen) einreichen. OÖN-Leserinnen und Leser können anschließend bis Mitte November auf nachrichten.at für ihre Favoriten abstimmen und dabei gewinnen.

Jeder Sieger bekommt eine Schmankerl-Party, die dann beim jeweiligen Regionalsieger-Betrieb eingelöst werden kann.

Alle Infos zu Teilnahme und Gewinnspiel auf nachrichten.at/schmankerlwahl

