Wenn der Arlberg zum Weinberg wird

I n Lech wird zwar kein Wein angebaut, Wein nimmt dennoch einen beachtlichen Stellenwert im noblen Skiort ein. Viele Weingüter streben danach, in den Hotels gelistet zu sein. Zudem weist das "Weltgourmetdorf" im internationalen Vergleich die höchste Dichte an Haubenlokalen auf. Gehobene Restaurants mit 500 Weinpositionen sind beinahe die Regel.

Um diese Vormachtstellung zu festigen, bildet die Serie "Arlberg Weinberg" seit fünf Jahren den Auftakt der Skisaison. "Wir wollen aufzeigen, was die Hotellerie alles bietet", sagt Initiator Horst Grilc vom Weinhändler Morandell. Vergangene Woche feierte man in unterschiedlichen Häusern mit Star-Winzern die Eröffnung der Skisaison.

Am Ende der Saison wird nochmals zelebriert. In den Gondeln des Auenfeldjets finden am 17. April außergewöhnliche Weinverkostungen statt.

Hoteltipps in Lech

Drei vorzügliche Hotels, die bei der „Arlberg Weinberg“-Veranstaltung mit eingebunden waren:

www.kristiania.at

www.auenhof.com

www.postlech.com

Mehr Infos zum Weingondeln am Ende der Saison:

www.lechzuers.com