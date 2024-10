Halloween hat sich in Österreich, trotz Kritik an dem "fremden" Brauchtum, mittlerweile fest etabliert: Vor allem Kinder fiebern der Nacht auf den 1. November entgegen, wenn sie verkleidet von Haus zu Haus ziehen und mit dem Spruch "Süßes oder Saures" Schokolade, Kuchen & Co einfordern.