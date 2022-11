Was in Österreich noch in den Kinderschuhen steckt, ist auf dem internationalen Genussparkett bereits etabliert: die Kunst des Tea-Pairings, also die Wahl eines passenden Tees zu einer Speise. Im Vordergrund steht dabei das Zusammenspiel zwischen Aromen und Geschmacksrichtungen. Anlässlich des Tages des Tees am 8. November informiert der Österreichische Teeverband über diesen Trend und gibt Tipps für die Zusammenstellung von passenden Tee-Pairings.