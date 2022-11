Weiße Trüffel zum Rekordpreis von 184.000 Euro

Die Trüffel-Versteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt, darunter auch Wiener, mit. Die Preise für weiße Trüffeln von Spitzenqualität liegen laut Experten heuer bei 3500 Euro pro Kilo. Bei den weniger renommierten schwarzen Trüffeln liegt der Kilopreis bei um die 500 Euro.

Wegen ihres einzigartigen Duftes und Geschmacks erzielen Trüffel aus Alba seit Jahren Höchstpreise. Um die seltenen "Diamanten der Küche" zu finden, die bis zu 30 Zentimeter unter der Erde in den Wurzeln von Eichen, Kastanien oder Pappeln gedeihen, werden meistens Trüffelhunde eingesetzt. Die weiße Trüffel gilt als "teuerste Delikatesse der Welt". Meist wird sie hauchdünn gerieben, in Italien am liebsten über Pasta.