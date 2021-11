Weine für die Wintersaison

Die bereits angezuckerten Bergspitzen rund um Lech verheißen Freude. Kein Wunder, immerhin ist Lech Zürs ein Teil von Österreichs größtem zusammenhängenden Skigebiet. Der Arlberg strotzt mit 300 Skiabfahrtskilometern und gilt somit als Nummer eins in Österreich.

Aber Lech Zürs darf nicht aufs Skifahren, Winterwandern oder Langlaufen reduziert werden. Wer das tut, begeht einen kapitalen Fehler. Lech Zürs ist mehr, was die hoch dekorierten Restaurants und die gut bestückten Weinkeller zeigen.

Vom Arlberg zum Weinberg

Um die Lust auf die Gourmet- und Weinvielfalt zu steigern, laden Spitzenhäuser und Winzer zum kulinarischen Saisonauftakt und verwandeln von 3. bis 11. Dezember den schmucken Skiort in ein Genussdorf.

Mehr als 20 kulinarisch-vinophile Veranstaltungen stehen zur Auswahl. Insgesamt sind 14 Weingüter aus Österreich und 16 internationale Betriebe vertreten. Eine Chance für Genießer (nach den Pistenschwüngen), am Abend bei so manchem Programmpunkt abzuschwingen und den einen oder anderen prominenten Winzer zu treffen.

Feine Weine im FUX

Zum Warmwerden können bei der FUX Weinagentur, Champagner- und Burgunderspezialist, täglich (außer montags) von 15 bis 19 Uhr um 50 Euro edle Tropfen verkostet werden.

Die junge Wachau

Alles unterliegt einem Wandel, auch die Wachau. Die nachfolgende Generation der altehrwürdigen Winzer lädt am 4. Dezember im Hotel Gasthof Post Lech, um 19 Uhr, zu einer vinologischen Reise und erläutert ihre Betrachtungsweisen – man darf auf die Unterschiede gespannt sein. Kosten: 90 Euro pro Person inkl. Weine und Genusshappen. Für die OÖN-Leser werden 1x2 Karten verlost. Anmeldungen unter: nachrichten.at/gewinnspiel.

Weinkritiker aufgepasst

Wie bewertet ein Weinjournalist? Stephan Reinhardt, der Weine für Robert Parker Wine Advocate beurteilt, zeigt am 5. Dezember, um 15 Uhr, im Hotel Sandhof seine Herangehensweise. Kosten: 90 Euro pro Person.

Köstlicher Ring

Die vier Hotels Post, Arlberg, Krone und Berghof organisieren in Anlehnung an das Skirennen "Der Weiße Ring" einen kulinarischen Parcours. In jedem Restaurant präsentieren Spitzenwinzer aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz ihre Weine. Dazu kredenzen die hauseigenen Spitzenköche köstliche Häppchen. Dauer: 15 bis 18 Uhr, Kosten: 80 Euro pro Person.

Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.lechzuers.com