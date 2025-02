Wein-Wissen: Best of Burgenland

Das Burgenland steht in der Außenwahrnehmung für manche noch für kräftige Rotweine. Tatsächlich verteilt sich der Rebsortenspiegel auf 43 Prozent Weißwein und 57 Prozent Rotwein, mit jeweils regionsspezifischen Unterschieden.Einmal im Jahr reisen 90 Winzer aus dem Burgenland nach Linz und geben Genießern die Möglichkeit, die Vielfalt zu verkosten. Am 6. März ist es wieder so weit. Die OÖNachrichten empfehlen ein paar Betriebe.