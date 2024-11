Die Kostsaison ist eröffnet: Die wichtigsten Wein-Events im November

Wenn die Wälder bunt leuchten, schnürt man idealerweise die Wanderschuhe. Die Alternative: Wer daheim einen Kamin hat, pflanzt sich dorthin und genießt ein Glas Wein. Ebenso gut: Man trifft sich bei einer Veranstaltung. Davon gibt es viele in den kommenden Wochen. Die OÖN stellen einige Höhepunkte vor.

Vinovation Festival

Die Raiffeisen Arena ist als Fußballstadion bekannt. Doch statt Fußballprofis marschieren am 4. November burgenländische Winzer in die Arena und trumpfen mit ihren Rotweinen auf. Mehr als 300 Weine mit erstaunlicher Jahrgangstiefe können von 14 bis 20 Uhr verkostet werden. Danach wird bei der Fever-Tree-After-Party gefeiert, so als hätte der LASK in der Conference League triumphiert. Ticketpreis: 49 Euro, Karten bei Weinturm (weinturm.at)

"Wine & Dine" am Attersee

Der November ist für das Restaurant Attersee der Genussmonat. Jeden Donnerstag kommt ein Winzer ins Lokal, präsentiert seine Weine und wird von den Attersee-Köchen begleitet. Den Reigen beginnt Emmerich Knoll am 7. November. Preis: 99 Euro für "Wine & Dine". Infos unter: office@dasattersee.at

Südfrankreich total

Die Gegend zählt zu den aufstrebenden in Frankreich und begeistert mit einer Vielzahl an jungen Winzern. Jean-Philippe Padié aus Calce ist so einer. Der Shooting-Star bewirtschaftet die steilen Weinberge in den romantischen Höhenlagen des Roussillons und greift im Keller so wenig wie möglich ein. Am 11. November können in der DOMbar seine Weine und das Vinovino-Sortiment von 18 bis 20.30 Uhr verkostet werden. Kosten: 55 Euro inkl. französischem Buffet. Anmeldung unter: office@vinovino.at

Weinbauer trifft Bierbrauer

Am 15. November treffen sich Oberösterreichs Privatbrauereien und heimische Winzer im Bergschlössl. Beim Foodtruck gibt es zudem kulinarischen Genuss. Early-bird-Ticket: 22,05 Euro. Uhrzeit: 14 bis 20 Uhr. Infos: www.dasbergschloessl.at

Winzerabend in Kammer5

Unter dem Motto "Veni, Vidi, Winzer" lädt das Restaurant Kammer zu einem Vier-Gang-Menü mit korrespondierenden Weinen. Termine: 14. bis 17. November, jeweils 18.30 Uhr. All-in-Paket: 155 Euro für Vier-Gang-Menü mit Apéro, Petit Fours, Aperitif, Weinbegleitung (sechs Weine), Wasser und Kaffee. Infos: www.kammer5.at

Leopoldigang

Eine Reise ins Carnuntum ist stets ein Vergnügen. Besonders schön ist es, wenn der Leopolditag gefeiert wird. 20 Weingüter aus Göttlesbrunn laden am 16. und am 17. November zur 27. Auflage ihrer traditionellen Weinverkostung, die man mit einer genussreichen Tour durch den Ort verbinden kann. Kostenbeitrag: 30 Euro. Infos: www.leopoldigang.at

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun