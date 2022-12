Weihnachten nachhaltig genießen

Das Beste für Körper und Seele verarbeitete Christoph Forthuber in seinem Weihnachtsmenü für die OÖN-Leser.

"Seelenfutter, das ist es, was ein richtig gutes Weihnachtsmenü sein muss", sagt Christoph Forthuber. Der Chef des gleichnamigen Restaurants in Munderfing liebt Kochen und das Kreieren von Gerichten. Sein Engagement in der Küche wird ihm gedankt – von den zahlreichen Gästen und von der Kritik. Im Restaurantführer Gault Millau wurde sein Haus gerade mit der dritten Haube ausgezeichnet.