Österreicher lieben Kaffee. 162 Liter im Jahr oder 2,6 Tassen pro Kopf täglich gönnt sich der Genießer im Durchschnitt und macht Kaffee damit zum Lieblingsgetränk seit Jahrzehnten. Doch Quantität ist nicht immer mit Qualität gleichgesetzt: In manchen Kaffeehäusern und Büros schlägt der sensorische Hammer zu. Die OÖNachrichten fragten bei Peter Steininger, Kleinröster, Barista-Ausbildner am WIFI und lange Zeit im Café Landtmann in Wien beschäftigt, nach, was Kaffeegenießer wissen sollen.