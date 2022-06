Warum beim Land alles vom Rind auf den Teller kommt

Kein Stress. Das gilt für die demeter- und bio-zertifizierten Ochsen vom Stemp Hof in Tragwein genauso wie für deren Abnehmer: Christian Hügelsberger kauft für die Betriebsküche im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) in Linz die ganzen Rinder und profitiert damit von angemessenen Preisen, bester Qualität und auch optimaler Nachhaltigkeit. Denn nach dem Prinzip "Nose to Tail" (von der Nase bis zum Schwanz) verwerten die Mitarbeiter dort alle Teile der Tiere. "Wir kochen aus den Knochen zum Beispiel dreimal pro Woche Rindsuppe", sagt der Küchenchef. Auch andere, sonst nicht so oft verwendete Stücke landen dort auf dem Teller. "Es muss nicht immer ein Steak sein", sagt Hügelsberger.

Nachhaltigkeit fördern

Die Landesbediensteten haben sich längst daran gewöhnt, dass mit den Speisen variiert wird. Und schätzen, dass 60 Prozent der in der LDZ-Großküche verarbeiteten Zutaten regional und 30 Prozent bio sind. Agrar- und Ernährungslandesrätin Michaela Langer-Weninger unterstützt die Bestrebungen, die sich auf alle 39 Landesküchen beziehen: "Nach der Regionalität soll die Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus rücken. Das LDZ mit seinem Küchenleiter ist da ein Vorreiter." (dh)