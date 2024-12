Vorsicht bei importierter Dubai-Schokolade

Sie ist wohl unumstritten die Süßigkeit des Jahres. Nachdem die Food-Influencerin Maria Vehera ein Video auf TikTok postet, in dem sie genüsslich in die Leckerei beißt, geht die Dubai-Schokolade viral. Rekordwert: mehr als 98 Millionen Klicks. Seit dem findet man die Schokolade an jeder Ecke und in den verschiedensten Formen und Größen: von Dubai-Torten über Krapfen und Eiscremes bis hin zu Dubai-Burgern. Einen Dämpfer könnte der Trend jetzt durch Proben des deutschen Verbraucherschutzes bekommen.

Schimmelpilze und Fremdfett festgestellt

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart hat sich die die importierte Dubai-Schokolade genauer angesehen und erste Proben analysiert. In acht von acht Proben aus Drittländern wurden Kontaminanten, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett festgestellt. Fünf Proben stammten dabei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, drei Proben von verschiedenen Herstellern aus der Türkei. In letzteren war nicht deklarierter Sesam enthalten. Für Allergiker könne das gesundheitsschädlich sein, warnt der deutsche Verbraucherschutz. Die Proben aus den Arabischen Emiraten enthielten Fremdfett statt echter Schokolade. Fast alle Proben hätten mit künstlichen Farbstoffen einen höheren Anteil an wertgebenden Zutaten vorgetäuscht. "Von Betrug bis Gesundheitsschädlichkeit wurde in den ersten Importproben von Dubai-Schokolade alles gefunden. Das ist so nicht akzeptabel", betonte der Minister für Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU).

Weitere Untersuchungen in Deutschland geplant

Das Untersuchungsamt in Stuttgart wird mit einem kurzfristigen Sonderprogramm deutschlandweit Proben von Dubai-Schokolade aus Drittländern und in der EU hergestellte Produkte aus dem Handel untersuchen, heißt es. Ob die Negativ-Schlagzeilen dem Trend ein abruptes Ende bereiten, wird sich aber wohl erst zeigen.

