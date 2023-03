Vor fast 100 Jahren wurde der Tiefkühler erfunden

Am 6. März 1930 hielten die ersten Tiefkühlprodukte in den amerikanischen Supermärkten Einzug, deshalb wird in den USA heute der Tag der Tiefkühlkost gefeiert. Den Grundstein dafür legte der Erfinder Clarence Birdseye bereits 1924 – also vor knapp 100 Jahren – mit seiner Erfindung des "Double Belt Freezer", die er auch patentieren ließ. Damit gelang es ihm, Fisch schnell zwischen zwei eisgekühlten Platten unter Druck einzufrieren.