"Früher war ich eher so der Cappuccino-Typ, manchmal hab ich sogar Zucker reingegeben." Wenn Josef Puckmayr das sagt, blickt er verschämt zu Boden. Denn das passt so gar nicht mehr mit dem zusammen, wie der 53-Jährige den Genuss seines Lieblingsgetränkes Kaffee heute zelebriert: Als Barista hat er in seinem gleichnamigen Café in der Linzerie an der Linzer Landstraße seine Berufung gefunden, ist Spezialist für Bohnen, Wasser und Röstaromen geworden.