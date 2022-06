Reingreifen ins rote Fleisch, sich trauen, es zu erfühlen, ausprobieren, was passiert: "Viele trauen sich übers Wild nicht drüber, aber es ist so leicht!", sagt Sabine Gründling. Wer ihr beim Kochen zusieht, glaubt, dass ihr alles spielend von der Hand geht. Die 49-Jährige steht am Herd ihres Lokals "Keller.Kulinarik Gründling" im Keller ihres Wohnhauses in Katsdorf, lacht und scherzt mit den Gästen, während sie kunstfertig einen Rehschlögel zerteilt.