Vom afrikanischen Würstelstand ins Luxus-Restaurant

Das Anrichten, das exakte Ausrichten und Portionieren auf dem Teller – das war es, was Jennifer Ofori vor die größten Herausforderungen stellte. Für das Puls-4-Format "Haubentausch" wagte sich die 33-Jährige in die Küche des "by preslmayer" des mit zwei Hauben ausgezeichneten Bernhard Preslmayer nach Linz, während er in ihrem afrikanischen Imbiss "Jayo" in Götschka im Mühlviertel sein Koch-Glück versuchte. "Als mich das Filmteam zum Hauptplatz brachte, dachte ich zuerst, es geht zum ,Leberkas-Pepi‘", sagt Ofori.

"Lustiges Heimspiel"

Im Linzer Haubenlokal ist es "vom Kochen her gut gegangen, aber dieses Schickimicki-Anrichten, da muss alles mit dem Lineal ausgemessen werden, ganz genau. Und dann ist fast nichts auf dem Teller und man ist nach zwei Löffeln fertig – also, satt bin ich da ja nicht!", sagt Ofori und lacht.

Ihre eigenen Gäste, die zu ihr nach Götschka in ihren ehemaligen Würstelstand kommen, dürfen sich über größere Portionen freuen. Seit rund 20 Jahren ist die aus Ghana stammende Köchin in Österreich, im "by preslmayer" war sie zuvor noch nie essen. Auch dessen Chef Bernhard Preslmayer hatte noch nie etwas vom "Jayo" probiert – dabei ist er nur "400 Meter davon entfernt aufgewachsen", oder wie er es nennt: "Ein lustiges Heimspiel."

Bernhard Preslmayer, Inhaber "das preslmayer", Linz

Die Küche aus Oforis Heimat war aber genau das, was er als Herausforderung gefürchtet hatte – "indisch, türkisch, afrikanisch, da hängt so viel von den Gewürzen ab, mit dem muss man sich ganz genau beschäftigen. Denn in Österreich sind wir anderes gewohnt, da basiert halt doch das meiste auf der französischen Küche", sagt er.

So unterschiedlich die beiden Köche und ihre Zugänge auch sind, an den Dreharbeiten hatten sie beide viel Freude. "Ich habe meinen Bernie-Charme anspringen lassen, also war es die ganze Zeit a Gaudi beim Drehen", sagt Preslmayer. Das Kamerateam begleitete die beiden drei Tage im September. Bernhard Preslmayer kann das fertige Produkt im TV am Dienstag um 21.20 Uhr schon mit einem neuen Familienmitglied begutachten – im Oktober kam sein Sohn Vincent Luis zur Welt.

Afrikanisch Genießen: Okra-Garnelen-Sauce

Zutaten für 4 Personen: 4 EL Palmnussöl oder 4 EL Kokosnussöl, 200 g Zwiebeln, 1 TL Knoblauchpaste, 1 TL Ingwerpaste, 500 g frische Tomaten, 100 g Karotten, 1 Paprika, 450 g Okra, 2 TL Salz, 2 TL Currypulver, 500 g Garnelen

Zubereitung: Garnelen in der Körperhälfte durchschneiden, mit Salz, Ingwer- und Knoblauchpaste marinieren. Mit Frischhaltefolie zudecken und im Kühlschrank für 5 Minuten ziehen lassen. Danach 3 Minuten bei ständigem Rühren in Öl anbraten, zur Seite stellen.

Öl in separate Pfanne geben. Zwiebeln fein schneiden, dazugeben und eine Minute anschwitzen lassen. Knoblauch- und Ingwerpaste hinzufügen, alles goldbraun anbraten, frische Tomaten und einen Schuss Wasser dazugeben, zudecken und auf kleine Flamme schalten.

15 Minuten köcheln lassen, umrühren, Gewürze hinzufügen. Zudecken, wieder 5 Minuten köcheln lassen und danach die halbmondförmig geschnittenen Karotten hineingeben.

3 Minuten köcheln lassen, würfelig geschnittenen Paprika dazugeben. 2 Minuten köcheln lassen. Okra hinzufügen, rühren, 10 Minuten köcheln lassen, abschmecken, je nach Geschmack mit Salz und Currypulver würzen. Ist die Sauce fertig, die vorbereiteten Garnelen dazugeben.