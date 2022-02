Vier-Hauben-Küche aus dem Sackerl

Ein paar Wochen dauert es voraussichtlich noch, bis sich die Zeit der "Höchststände" beruhigt und zugleich die Situation an den Arbeitsplätzen und in den Wirtshäusern wieder als "normal" bezeichnet werden kann.

Der Vier-Hauben-Koch Manuel Grabner vom Holzpoldl in Lichtenberg wartet nicht so lange und aktivierte bereits vor drei Wochen seinen Lieferdienst. "Aufgrund der aktuellen Situation ist es uns leider nicht erlaubt, alle unsere Gäste zu bewirten. Da wir darauf nicht verzichten möchten, starten wir mit unserem Gourmetsackerl wieder durch", schreibt er.

Speck und Erdäpfelkas, typisches Amuse aus Oberösterreich, wohlschmeckende Paprikasuppe und ein Hit der gehobenen Hausmannskost Bild: P. Braun

Der Haubenkoch blieb während der Lockdowns agil und professionalisierte seinen Abholdienst und Zustellservice. In der Falstaff-Community sicherte ihm das Platz eins der beliebtesten Restaurant-Lieferdienste. Unterstützung bekommt Grabner von Roland Sprengseis, einem Unternehmer aus der IT-Branche, der in seiner Freizeit die Gourmet-Menüs in Linz, Wels und Enns zustellt. "Mir gefällt es, ich nehme meine Kinder mit und sie lernen den Umgang mit Kunden und Kopfrechnen", sagt Sprengseis.

Mehrere Gerichte können bestellt werden, wer will lässt sich eine passende Flasche Wein dazu einpacken oder bestellt ein Mehr-Gang-Menü mit einer Flasche Bründlmayer-Sekt um 99 Euro für zwei Personen. Im Gourmetsackerl ist eine kurz gehaltene und einfache Beschreibung zum Fertigstellen der Speisen: Machbar für alle, die zumindest schon einmal einen Ofen eingeschaltet haben.

Als Amuse grüßt molliger Erdäpfelkas mit aromatisch wuchtigen Röstzwiebeln, gut geräuchertem Schopfspeck und Sauerteigbrot, das davor für eine Viertelstunde ins Rohr geschoben werden muss. Aus dem Glas direkt gelöffelt werden kann der Garnelencocktail. Grabner peppt den Hit der 80er mit karamellisierter Ananas und gepopptem Einkorn wohltuend auf.

Die gelbe Paprika-Ingwerschaumsuppe mit Melone belohnt mit seidigem Geschmack und filigraner Ingwerschärfe. Wunderbar dicht im Geschmack sind die zarten Rindsrouladen, gefüllt mit Karotten, Speck, Gurkerl und Sellerie. Dazu in Butter geschwenkte Tagliolini und jeder Tag ist gerettet. Das Gericht bestätigt, dass es seit Jahrzehnten zu den besten Speisen zählt. Die Alternative wären Kalbsfiletspitzen in Trüffelrahmsauce mit gerösteten Kräuterseitlingen und Erdäpfelgnocchi – eine würdige Konkurrenz.

Dem Zartbitter- Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern fehlt zwar das "Stehvermögen" beim Herausstürzen, was jedoch der Ungeduld geschuldet ist. Etwas abkühlen lassen, dann funktioniert es leichter. Dazu angenehm säuerlicher Hollerröster und die Freude erreicht den nächsten Höchststand. Das kann nur mit einem Besuch beim Wirten gesteigert werden.

