Überraschender neuer Spitzenreiter: Das essen Österreicher am Heiligen Abend am liebsten

Süßes als Hauptspeise am Heiligen Abend nimmt deutlich an Beliebtheit zu.

Denn bei der der Frage, was am Heiligen Abend auf den Tisch kommt, antwortete knapp ein Viertel der Befragten: eine Süßspeise. Erst auf Platz zwei kommen mit 16 Prozent die Bratwürstel. Am unbeliebtesten sind Braten (neun Prozent) oder Wild (fünf Prozent). 2015 zogen gerade einmal sechs Prozent die süße einer salzigen Hauptspeise vor, so das Ergebnis einer Umfrage von IMAS.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

53 Prozent empfinden die Zeit um den 24. nicht stressig

Ob die Weihnachtszeit für sie stressig oder eher besinnlich ist, darüber waren die Österreicher geteilter Ansicht. So empfinden 46 Prozent die Tage rund um den Heiligen Abend als durchaus anstrengend, 53 Prozent dagegen nicht. Den Weihnachtsabend verbringt man nach wie vor im Freundes- und/oder Familienkreis, durchschnittlich mit rund fünf Personen. Nur drei Prozent lassen das Fest überhaupt aus.

Eines dürfte jedoch bei den Österreichern unumstritten sein: Weihnachten ist bei ihnen daheim ein Fest der Harmonie, sagen 83 Prozent. Nur drei Prozent meinten, dass bei ihnen gestritten werde, 14 Prozent sagten, beides komme vor.

Das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS hat im Oktober 1.031 Personen ab 16 Jahre persönlich befragt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper