Tipps zu "Spitzenweinen" und Spargelspitzen

Spargel zeigt sich von den Ausgangsbeschränkungen unbeeindruckt. Jetzt ist Saison. Jetzt präsentieren sich grüne und weiße Köpfe den Genießern und ziehen sie mit ihren zarten Aromen in den Bann. Weißer Spargel lässt seine Spitzen knapp über der Erde durchblitzen, die grünen Spargelsprossen strecken sich oberirdisch in die Höhe.

Der Geschmack der Region

Lockangebote von Ware aus Übersee kann man getrost vergessen. Sie werden von heimischem Gemüse in die Schranken gewiesen. Egal ob weiß oder grün. Am besten schmeckt Spargel nämlich frisch geerntet aus der unmittelbaren Umgebung. Und wenn man dann noch den Bauern kennt, ist die geschmackliche Vollendung perfekt.

Allerdings dürfen die köstlichen Triebe nicht durch Kochfehler ihrer geschmacklichen Seele beraubt oder gar durch eine falsche Weinbegleitung zum Statisten befördert werden. Spargel verdient es, die Hauptrolle zu spielen. Fragt sich nur, in welchem Kochkino.

Ob lauwarm mit Vinaigrette, etwas gehaltvoller mit Sauce Hollandaise, oder gar als italienische Abhandlung im Risotto? Als sehr fein gilt ebenso die Variante, Spargel in ein Gemüsesulz zu verpacken und mit den Spitzen zu garnieren.

Sicher sind Geschmäcker unterschiedlich, dennoch gilt es bei allen Kochvarianten die gleichen Regieanweisungen zu befolgen: Zu biegsame Stangen mag niemand; Spargel muss frisch sein, idealerweise quietschen, wenn man die Stängel aneinanderreibt. Vergessen Sie nie, fasrige Teile zu entfernen, und verzichten Sie auf kochendes Zuckerwasser. Der Spargel ist eine Diva und benötigt sanfte Pflege, sprich eine kurze Behandlung im siedenden Wasser. So bleibt er knackig und hängt danach nicht letschert von der Gabel herunter.

Wurden die Kochtugenden beherzigt, darf man sich an die Kür der Weinbegleitung wagen. Gleich vorweg: Einen "Spargelwein" gibt es nicht. Welcher Wein am besten harmoniert, gibt das Gericht in seinen aromatischen Spielarten vor.

Die Mär vom Spargelwein

Freilich gilt ein trockener Weißwein mit eleganter Säure als idealer Partner. Vorzugsweise ein Burgunder, ein Sauvignon Blanc oder ein gereifter Grüner Veltliner.

Für Spargel mit Vinaigrette eignet sich ein nicht zu grüner Sauvignon Blanc. Wird Spargel mit Sauce Hollandaise (bitte selbst machen) gereicht, greifen Genießer gerne auf gereifte Burgunder und Grüne Veltliner im Reservebereich zurück. Diese Weine eignen sich auch vorzüglich für Spargelrisotto. Und wer Gemüsesulz bevorzugt, kühlt vorab einen Gemischten Satz oder Grünen Veltliner ein.

Geschmack kennt keine Grenzen. Jetzt ist Saison – Feinspitze dürfen im Genuss schwelgen und das kosten, was sie wollen.

Artikel von Philipp Braun Kulinarik-Redakteur p.braun@nachrichten.at