Tipps für den Feierabend-Wein

Ende August verwandelt sich die Altstadt erneut in ein Verkostungsareal unter freiem Himmel. 70 Winzer laden bei der Wein & Kunst von 29. bis 31. August Genießer zur Verkostung ein.

Wer darüber hinaus in die Vielfalt eintauchen möchte, findet in und rund um die Altstadt vorzügliche Adressen mit guter Beratung. Die OÖN haben sich umgeschaut und stellen ein paar "Vinotheken" vor.

Rosi’s

Gehen wir zur Rosi? Gut informierte Linzer wissen sofort, wer damit gemeint ist. Das Original bietet in der Klammstraße neben herzhaften Spezialitäten vor allem eine feine Auswahl an Weinen an und kombiniert alles mit ihrer unverwechselbaren Herzlichkeit.

Il piacere

Genuss hat einen Namen: Il Piacere. Dietmar Foller verpackte seine Passion für Italien, Bio und Wein in ein italienisches Spezialitätengeschäft in den OÖN-Promenadengalerien und bietet Lebensgefühl in der Flasche und im Glas an. Eine gute Vinothek, die Weingüter abseits von großen Namen anbietet.

Alte Metzgerei

Die Frage nach Essen oder Trinken stellt sich bei Michaela Walchshofer in der Herrenstraße nicht. In der Vinothek ist beides möglich: vorzügliches Essen, jeden Freitag Innereienschwerpunkt und dazu eine köstliche Auswahl der bekanntesten Winzer Österreichs.

Schenki's

Die Weinauswahl in Schenki's Vinothek ist vorbildhaft, genauso wie die Empfehlungen. Mit Silvia Fürstberger berät nämlich eine diplomierte Sommelière und Vorstandsmitglied des oberösterreichischen Sommelierverbandes kompetent und charmant. Egal welche Weinfragen einem auf der Zunge liegen.

Specht

Der Neuzugang in der vinophilen Welt sickert ins Gedächtnis der Genießer. Alexander Makovec hat sich einen Traum erfüllt, das Lokal in der Altstadt hübsch renoviert und bereichert Linz mit einer erquicklichen Weinauswahl und Selbstgemachtem.

haschka

Fabian Haschka hat es geschafft, mit seiner Weinbar in der Klosterstraße einen Szene-Treffpunkt für junges Publikum zu etablieren. Coole Auswahl an offenen Weinen. Könnte auch in London oder München stehen. Von 9. bis 10. August wird ab 19 Uhr gefeiert: Sommerfest mit DJs, Spezialmenü und Tombola.

Zum 25. Mal findet die Wein & Kunst (29. bis 31. August, 15 bis 23 Uhr) in der Linzer Altstadt statt.