Sanft, sensibel, wachsam. Wer ein Reh erblickt, denkt vielleicht an diese Eigenschaften. Oder erinnert sich an einen eleganten Riesling, duftig und mineralisch zugleich. An einen Riesling von Sighardt Donabaum mit einem Rehbock auf dem Etikett. Der Bezug zum Tier kommt nicht von ungefähr. Als passionierter Jäger sind ihm Reh, Hirsch oder Wildschwein genauso geläufig wie Holzfass, Rebstock oder Rebschere.