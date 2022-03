Test: Knabbereien für Kinder sind viel zu salzig

Doch der Großteil dieser Knabbereien enthält viel Salz und ist nicht für den täglichen Verzehr geeignet, so das Fazit der AK-Konsumentenschützer in einem aktuellen Test. Von 43 Knabberartikeln für die Zielgruppe fielen 17 bei der Analyse der Nährstoffe durch. Neben dem hohen Salzgehalt sind auch Aromen, Hefeextrakt und Geschmacksverstärker problematisch – denn die Kleinen gewöhnen sich an den Geschmack, der Appetit wird gesteigert und die Akzeptanz von weniger stark gewürzten Speisen sinkt. Mehr Infos unter ooe.konsumentenschutz.at