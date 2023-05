Tavolata: In Steyr dreht sich bald alles um den Genuss

Feinste Speisen an kreativen Orten in und um Steyr

Im Designstudio der Innenarchitekturspezialisten Kühberger & Haas im alten Dampfkraftwerk in Steyr findet mit "Tavolata Take Off 2023" am Mittwoch, 7. Juni, der diesjährige Startschuss statt. Gemeinsam laden die drei Spitzenköche Lukas Kapeller, Klemens Schraml und Max Rahofer zu einem Abend mit Flying-Dinner und Genussstationen.

Neue Fine-Dining-Adresse

Lukas Kapeller ist überhaupt einer, der vom Tavolata nicht wegzudenken ist. Jetzt gibt es die Kreationen des Spitzenkoches nicht nur im Wirtshaus "Putz & Stingl", für das er gemeinsam mit Michael Schlöglhofer verantwortlich zeichnet, zu genießen, sondern auch in seinem Fine-Dining-Projekt.

"Ich wollte so etwas eigentlich nicht mehr machen", sagt Kapeller. Er hatte 2016 sein Zwei-Hauben-Restaurant zugesperrt, nachdem bei zwei seiner drei Kinder Spinale Muskelatrophie diagnostiziert worden war. Mittlerweile kann die Krankheit durch ein Medikament in Schach gehalten werden. "Und als ich Michael Schlöglhofer kennengelernt hatte, keimte der Gedanke in mir wieder auf. Mit ihm gibt es jemanden, auf den ich mich 100 Prozent verlassen kann."

Lukas Kapeller eröffnete sein "Restaurant Kapeller" neu Bild: Peter C. Mayr

Großteils verarbeiten die beiden im "Restaurant Kapeller" Produkte aus der Region, "aber wenn ich Lust auf Meerestiere habe, dann gibt’s die auch", sagt der Koch.

Besonderes Augenmerk legt er auf Gemüse, aber auch Wild und Wildkräuter aus der Gegend kommen im "Restaurant Kapeller" auf den Tisch. Mit wie vielen Hauben, Gabeln und Sternen sein neues Projekt in den Restaurantführern bewertet wird, ist ihm "komplett unwichtig und wird immer unwichtiger – wir wollen einfach richtig gutes Essen machen".

Richtig gutes Essen und das auch noch an ungewöhnlichen Orten war auch die Grundidee hinter dem Tavolata-Festival, das die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Eva Pötzl erdachte: "Wir haben überlegt, was uns von anderen Kulinarik-Festivals unterscheiden kann – und das sind auf jeden Fall unsere Köche." Das erste Jahr war "voll von tollen Erlebnissen", im zweiten Jahr wurde das Festival um eine Junior-Edition, bei der Schülerinnen und Schüler der Hotelfachschule Weyer sowie Gastrolehrlinge und Jungsommeliers ihr Können zeigen, erweitert.

Infos: www.tavolata.at

Schmankerl nahe der Eisenbahn

Historische Umgebung Bild: ÖGEG

Steyrer Fingerfood-Spezialitäten in sechs Gängen aus der Küche des Hotels & Restaurants Christkindlwirt werden am nostalgischen Bahnhof der Steyrtal-Museumsbahn in Szene gesetzt. Für gute Stimmung sorgt Gerhard Meidl mit Livemusik. 8. Juni, 16 Uhr

Exklusive Pizza am Kirchenplatz

Pizza im Zentrum Bild: Holzofenbäckerei Schaupp

Der Kirchenplatz von Maria Neustift als Open-Air-Osteria für Pizzakreationen: Drei-Hauben-Koch Klemens Schraml kreiert den Teig mit besten Zutaten der Region für eine ebenso simple wie geniale Pizza. Bella Italia trifft kultige österreichische Pizzakultur. 10. Juni, 12, 15 und 18 Uhr

Geschmack der Steyrer Wildnis

Mitten in der Natur Bild: Nationalpark Kalkalpen

Rund um die wildromantische Bergerwieshütte am Weißenbach am Eingang zum Nationalpark Kalkalpen kocht Drei-Hauben-Koch Klemens Schraml mit seinem Team – ohne Strom und Handyempfang – ein sechsgängiges Menü aus Produkten der Region. 8. Juni, 15 Uhr

Über den Dächern mit Max Rahofer

Spitzenkoch in Aktion Bild: Peter C. Mayr

Auf der Altstadt-Dachterrasse des Hartlauer-Hauses in Steyr organisiert Max Rahofer ein Fest der etwas anderen Art mit Wein, Cocktails und kleinen Gerichten in Form eines Flying Buffet. Livemusik sorgt für Stimmung an diesem einzigartigen Ort in luftiger Höhe. 16. und 17. Juni, 19 Uhr

Brunchen am Floß auf der Enns

Essen auf der Enns Bild: Drehwerk

Nach Begrüßung und Apero auf der Terrasse sorgt Drei-Hauben-Koch Klemens Schraml mit seinem Team am urigen Holzfloß der Floßmeisterei Dirninger für einen exklusiven Gourmet-Brunch: Frühstücksspezialitäten, Tapas und Minigerichte sowie Getränke und Musik. 18. Juni, 11 Uhr

Grillerei auf höchstem Niveau

Gerald Hochgatterer Bild: G. Hochgatterer

Der Quenghof war einst Wirtschaftsgebäude mit Pferdestallungen des Schlosses Lamberg. Bei dieser Tavolata-Veranstaltung präsentiert Grillweltmeister Gerald Hochgatterer verschiedenste Spezialitäten bis hin zum Dessert vom offenen Feuer. 16. Juni, 19 Uhr

