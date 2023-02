Bis Ostern fasten die Gläubigen, um Gott näher und selbst zur Ruhe zu kommen. Strenge Regeln werden heutzutage kaum noch befolgt, jeder entscheidet selbst, was er in den kommenden Wochen weglassen will – die Möglichkeiten reichen vom Verzicht auf Alkohol, Fleisch und Süßigkeiten bis hin zum Auto- oder Shopping-Fasten.