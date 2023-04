Superfood zum Anbeißen: Neue Weckerl aus Oberösterreich

Riecht wie ein Weckerl, schaut aus wie ein Weckerl, liegt unauffällig neben den anderen Weckerln in der Bäckerei in der Verkaufsvitrine, ist aber ein nährstoffreicher Wunderwuzzi?

Mit "Superfood-Gebäck aus Oberösterreich" versucht die Bäckerei "Resch & Frisch" den Geschmack der gesundheitsbewussten Österreicher zu treffen. "Bei Superfood denkt man gemeinhin an exotische Lebensmittel, die meist nur durch lange Transportwege nach Österreich kommen", sagt Eigentümer Georg Resch: "Bei dem ganzen Hype um Quinoa, Acai und Co. vergisst man schnell, dass es auch hierzulande jede Menge besonders nährstoffreiche Rohstoffe gibt."

Bereits im Jahr 2016 begab man sich im Welser Familienunternehmen auf die Suche nach Produzenten, die passende Inhaltsstoffe in Österreich herstellen. Leinsamen wurden so zur Alternative für Chiasamen. Rote Linsen und Kichererbsenmehl aus heimischem Anbau werden in den neuen Gebäck-Kreationen genauso verarbeitet wie Buchweizen aus dem Innviertel.

Herausgekommen sind Hafersemmerl, Urkornweckerl, Sojastangerl, Müsliweckerl, Sportweckerl und Powerriegel. Verkauft werden die Gebäckstücke um 1,49 Euro beziehungsweise 1,59 Euro.

Mit Diätologin entwickelt

Die Weckerl sind verfügbar für die 16.000 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe, die "Resch & Frisch" mit Waren zum Fertigbacken beliefert, für die 180.000 Haushalte, die einmal im Monat mit Gebäck versorgt werden, und natürlich für alle Kunden in den Filialen.

Entwickelt wurde alles gemeinsam mit der hauseigenen Diätologin, weil sich zeigt, "dass das Interesse unserer Kunden an den Inhaltsstoffen der angebotenen Waren immer größer wird", sagt "Resch & Frisch"-Geschäftsführerin Sabine Schgör: "In Wahrheit legt jeder großen Wert auf gesunde Ernährung und wir wollen ein Angebot dafür setzen." Manche Zutaten konnten trotz intensiver Suche noch nicht aus österreichischem Anbau gefunden worden – Erweiterungspotenzial ist also noch vorhanden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper