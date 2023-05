"Superfood": G’sunde Lebensmittel aus Oberösterreich

Michaela Aufreiter vom Bio-Kräuterhof in Alberndorf

Das englische Wort „Superfoods“ bezeichnet Lebensmittel, die einen besonders hohen Anteil an gesundheitlich wertvollen Inhaltsstoffen aufweisen. Viele davon werden importiert und legen oft tausende Kilometer zurück, bevor sie bei uns in den Regalen der landen. Doch Konsumenten haben die Wahl, denn viele von diesen „supergesunden Sachen“ werden auch bei uns in Oberösterreich angebaut.