Man macht sie im Büro, in einem Café oder in der Natur – und ist dabei stets in Gesellschaft. Was den Briten ihr Afternoon Tea, ist den Schweden ihre Fika. Die Kaffeepause ist den Nordmännern derart wichtig, dass so manche Unternehmer das Recht ihrer Mitarbeiter auf Fika-Pausen sogar schriftlich festlegen. Fika ist übrigens, so vermutet man, eine Umkehrung der Silben des Wortes "Kaffi", der alten schwedischen Schreibweise für Kaffee.