In der Küche ist es doch am gemütlichsten. Das soll zu Silvester nicht anders sein. "Ein legendärer Abend beginnt in der Küche und hört dort auf", sagt Haubenkoch, Musiker und Fernsehkoch Christoph "Krauli" Held, der seit 2008 den Siriuskogl in Bad Ischl bewirtschaftet.