Sprudel mit wenig Alkohol

Die erste Hälfte vom "Dry January" ist beinah zu Ende. Immer mehr Genießer trinken einen Monat lang bewusst keinen Alkohol und gönnen ihrer Leber eine Verschnaufpause. Aus gesundheitlicher Sicht eine begrüßenswerte Aktion, wenngleich alkoholfreie Tage nicht nur auf einen Monat begrenzt werden, sondern bewusst mehrmals pro Woche eingelegt werden sollen.

Weniger ist mehr

Mittlerweile kokettieren immer mehr Sommeliers mit der Vielfalt alkoholfreier Getränke. Wurde früher noch Wasser und Apfelsaft zu den Speisen gereicht, so spannt sich heute der Bogen von Kombucha, Wasserkefir und Tees bis hin zu selbst gemachten Saftkreationen.

Der mehrfach prämierte Koch Klemens Schraml vom Restaurant Rau in Großraming hat einen Narren an Bakterien und Hefen gefressen. Die Liebe dazu begann vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. "Ich produziere seit zwölf Jahren Kombucha und entwickelte die Kulturen immer weiter. Irgendwann hörten die Bakterien auf, Essigsäure zu produzieren. Ich habe Proben analysieren lassen, und solche Hefekulturen kannte man in dieser Form noch nicht", sagt Schraml.

Der Drei-Hauben-Koch bezeichnet sein Getränk deswegen nicht als Kombucha, sondern vermarktet es als neue Getränkekategorie – Combuchont. Alkoholfrei ist der fermentierte Tee noch nicht, aber mit drei Volumsprozent ist er am unteren Ende der Alkoholskala angesiedelt. "Wir arbeiten daran", sagt Schraml, der als Daniel Düsentrieb der Kulinarik gilt und auf die Besonderheiten hinweist. "Wir verwenden nur Oolong-Tee aus Taiwan, der wild gesammelt und direkt von den Bauern an uns geliefert wird." Das Netzwerk baute sich Schraml während einer dreimonatigen Auszeit bei buddhistischen Mönchen auf. 15 Monate reift das Getränk in der Flasche, wird sanft gerüttelt, behutsam degorgiert und bekommt danach seinen Feinschliff. Subtile Mineralität blitzt beim Brut Blanc 2022 (44 Euro) hervor, so als würde man Wasser aus einem Fluss der Kalkalpen trinken, dazu ein exotisches Duett von Mango und Passionsfrucht. Minimaler Alkohol bildet das Gerüst. Man kostet, Schluck für Schluck, und taucht begeistert in eine alkoholarme Welt ein.

