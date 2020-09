"Ich habe wunderbare Kindheitserinnerungen ans Schwammerlsuchen", erzählt der Wiener Stefan Marxer. Drei Generationen seiner Familie inklusive Oma und Opa seien in den 90er Jahren regelmäßig in den Wienerwald ausgerückt, um nach Pilzen Ausschau zu halten. "Meistens sind wir reich beladen nach Hause gekommen, und die Funde wurden gleich in der Küche verarbeitet", erzählt der 30-Jährige.