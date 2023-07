So schmeckt der Sommer

Der Sommer macht neugierig – auf das Entdecken anderer Länder, Menschen und Kochkulturen. Für mehr als die Hälfte aller Urlauber sind kulinarische Erlebnisse mittlerweile Fixpunkte einer gelungenen Reise. "Lust auf fremde Küchen ist seit jeher mein Programm", sagt Gastronomin Haya Molcho, 68, die jetzt ihr allererstes Kochbuch neu aufgelegt hat. "Ich habe es im Jahr 2009 – mehr oder weniger parallel zur Eröffnung von meinem Lokal Neni am Naschmarkt in Wien – geschrieben", sagt die in Tel Aviv geborene Israelin mit rumänischen Wurzeln.

Hinter "Neni" verbirgt sich heute ein Gastro-Imperium mit Restaurants von Amsterdam bis Kopenhagen, das sie mit ihren Söhnen führt. Haya Molcho war es, die Falafel, Shakshuka und Hummus bei uns bekannt machte – jene Küche, die sie schon in der Kindheit kennen- und lieben gelernt hatte. In die "Kochlehre" sei sie auf der ganzen Welt gegangen; wie viele Menschen, wenn sie reisen und dabei in vollen Zügen genießen – nicht nur faszinierende Landschaften, sondern auch die landestypischen Gerichte. Deren Geschmack bleibt oft in ewiger Urlaubserinnerung – wie beispielsweise der gegrillte Tintenfisch mit dem eisgekühlten Retsina in der lauschigen Taverna auf einer kleinen, griechischen Insel. Oder das frisch gebackene Frühstücksbaguette in diesem kleinen Bistro in Paris, nicht zu vergessen die geniale Pasta mit Meeresfrüchten in Italien …

Mamas Zitronenpasta

Mamas Zitronenpasta Bild: Community Editions

Zutaten für 2 Personen: 250 g Pasta, 1 Bio-Zitrone, 2 Knoblauchzehen, 1 Bund Petersilie, 3 EL Olivenöl, 150 g Schlagobers, Salz, Pfeffer, 30 g Parmesan

Zubereitung: Pasta kochen, zwei Minuten vor Ende der empfohlenen Garzeit abgießen. Etwas Pastawasser auffangen und aufheben. Zitronenschale reiben, dann die Zitrone auspressen. Knoblauch schälen, Petersilie hacken.

Das Olivenöl bei mittlerer Temperatur in der Pfanne erhitzen, eine Handvoll Petersilie darin heiß werden lassen. Die gepressten Knoblauchzehen dazumengen, anschwitzen, mit Zitronensaft und Schlagobers ablöschen. Einen Schuss Pastawasser, Zitronenschale und Petersilie dazugeben. Salzen und pfeffern. Pasta in die Pfanne geben und verrühren, 3 bis 4 Minuten köcheln lassen, Parmesan dazu!

Rezept aus: Stefano Zarrella: Unglaublich lecker, Community Editions, 159 Seiten, 20 Euro

Clafoutis mit Kirschen

Clafoutis mit Kirschen Bild: Community Editions

Genießen wie Gott in Frankreich – so kann’s gehen:

Zutaten: 400 g Kirschen, 200 ml Milch, 1 Vanilleschote, 3 Eier, Salz, 120 g Zucker, 2 EL Rum (nach Belieben), 100 g Mehl

Zubereitung: Milch und Vanillemark erhitzen, zehn Minuten köcheln (nicht anbrennen lassen!); Eier, Zucker, Prise Salz und Rum in einer Schüssel schaumig schlagen. Abgekühlte Milch hinzugeben und nach und nach das Mehl einrühren – so lange, bis ein noch recht flüssiger, glatter Teig entstanden ist. Auflaufform einfetten, entsteinte Kirschen auf dem Boden verteilen und anschließend Teig darüber gießen. Im vorgeheizten Ofen (200 Grad) zehn Minuten backen. Temperatur auf 180 Grad reduzieren, weitere 20 Minuten backen.

Rezept aus: „Koch dich nach Frankreich“, von Svenja Mattner-Shahi, EMF, 13 Euro

„Saganaki“ – gebackener Feta

"Saganaki" – gebackener Feta Bild: Saganaki

Zutaten: 1 Scheibe Feta, Brotkrumen oder Brösel, 2 Eier, Mehl, Salz, Pfeffer, 1 EL Paprikapulver, ½ TL Piment

Zubereitung: Mehl mit Gewürzen mischen, Feta in Mehl, Ei und Bröseln panieren. Danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und bei 180 Grad von beiden Seiten goldbraun backen (max. 30 min).

Rezept aus: „Kalimera Mittelmeer“ von Anastasia Zampounidis, Lübbe, 19 Euro

Rote Shakshuka

Rote Shakshuka Bild: Community Editions

Zutaten für 4 Personen: 3 Paprika (eine gelbe, eine rote, eine grüne), zwei Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, Olivenöl, 1 Dose geschälte Tomaten, 1 EL Tomatenmark, 1 rote Chilischote, 1 Handvoll Koriander, 1 Handvoll Petersilie, ½ TL Kreuzkümmel, 4 Eier, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung: Die halben Paprika in Streifen schneiden, Zwiebeln und Knoblauch hacken, in Olivenöl anrösten. Eine Dose geschälte Tomaten und einen EL Tomatenmark beifügen, 5 Minuten köcheln lassen. Chilischote entkernen, fein schneiden, ebenso je eine Handvoll Koriander und Petersilie fein hacken. Chili-Kräuter-Mischung und Kreuzkümmel dazugeben. Das Ragout in eine Gusseisenpfanne schütten, Eier vorsichtig darüber aufschlagen, sodass sie wie Spiegeleier auf dem Gemüsebett liegen. Zudecken, bei kleiner Flamme nachbrutzeln lassen, bis die Eier fertig sind. Mit Koriander, Petersilie verzieren.

Rezept aus: „Neni – Lust auf fremde Küche“, Amalthea Verlag, 176 Seiten, 33 Euro

