So macht man Butter einfach selbst

Schlagobers in ein Schraubglas füllen, ein paar Minuten kräftig schütteln – und fertig ist die hausgemachte Butter. "Das ist wirklich so einfach", sagt Romana Schneider-Lenz von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wie genau das geht, das zeigen Seminarbäuerinnen beim OÖN-Frauentag am 6. März in den Linzer Promenaden Galerien vor. "Und dazu gibt’s für die Besucher knuspriges Brot und frische Kräuter", sagt Schneider-Lenz. "Ganz bestimmt haben wir schon frischen Bärlauch und wilden Schnittlauch."

Mit Wildkräutern verfeinern

Wildkräuter seien im Vergleich zu den Gartenkräutern ja meist ein bisschen kräftiger, herzhafter und oft auch ein wenig bitter, "dafür aber sehr gesund", sagt Schneider-Lenz. "Man kann sich viel Gutes damit tun: Rotklee ist zum Beispiel perfekt für Frauen in wechselhaften Zeiten, müde Männer kriegen mit Brennnesselsamen wieder Kraft und Power", sagt sie.

Und die Butter selbst, die könne ohnehin durch nichts ersetzt werden. "Der Spruch gilt immer noch", sagt Romana Schneider-Lenz. "Erstens ist der Geschmack unvergleichlich, und zweitens kommt Butter auch direkt aus unserem Land. Von der Weide aufs Brot ist es nur ein kurzer Weg", sagt Schneider-Lenz.

"Und drittens ist sie ein echtes Naturprodukt ohne Zusätze, dafür mit einem hohen Anteil an fettlöslichen Vitaminen."

Der OÖN-Frauentag

Am Freitag ab 9.30 Uhr erwartet die Besucherinnen ein bunter Themenmix aus Politik, Karriere und Geld, Gesundheit, Erziehung und Unterhaltung in den Linzer Promenaden Galerien. Das gesamte Programm und die Möglichkeit, sich für einen Workshop anzumelden („Wie Frauen erfolgreich Gehalt verhandeln“ und „Einfache, aber wirksame Griffe zur Selbstverteidigung“), finden Sie auf frauenzeit.nachrichten.at. Der Eintritt ist frei.