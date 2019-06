Snacks lösen traditionelle Mahlzeiten ab

Dabei handle es sich nicht um den Griff zu Süßigkeiten, Chips oder Salzgebäck, sondern um den zu kleinen Mahlzeiten, die zum Beispiel traditionelle Mahlzeiten wie das Mittagessen ersetzen, sagte sie bei der Präsentation des Reports in Frankfurt. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung verändere sich auch das, was in der Regel als Fast Food wahrgenommen werde: "Das kann auch vegetarisch oder vegan sein." Ernährung trete in den Vordergrund – und Gemüse spiele eine Hauptrolle auf dem Teller. Für den "Food Report 2020" analysierte Rützler zum siebenten Mal die wichtigsten Entwicklungen rund ums Essen. Die Ernährungswissenschafterin analysierte unter anderem Studien über Ernährungsverhalten und untersuchte Gastronomie- sowie Streetfood-Entwicklungen.

