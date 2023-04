Situation in der Gastronomie "teilweise eine Katastrophe"

Die Situation der Gastronomie schaute generell schon einmal rosiger aus. "Es ist teilweise eine Katastrophe", sagt Anna Sattler, die mit ihrem Freund Thomas Ferrand und ihrem Bruder Markus kürzlich den elterlichen Betrieb in Gamlitz übernommen hat. Wie in ganz Österreich knabbern auch in der Südsteiermark viele Gastronomen. Einige sperren aufgrund fehlenden Personals am Wochenende zu, andere lassen die Rollläden für immer unten.