Frisch von der Angel in die Pfanne. So stellen sich wohl die meisten österreichischen Feinspitze wahren Fischgenuss vor. Fisch mehrere Wochen reifen zu lassen, kommt nur wenigen in den Sinn. Gourmets lagern lieber andere Lebensmittel: gute Weine zum Beispiel, auch manch Käse entfaltet sein betörendes Aroma erst nach einer gewissen Reifezeit, und Fleisch sollte sowieso eine Zeit abhängen, bevor es herausgebrutzelt wird.