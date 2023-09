Schwertführer "35" aus Sooß gewann die OÖN-Weinshow

Da habe ich aber gute Nachrichten für das Mittagessen", sagt Sigrid Schwertführer auf die Nachricht, dass der Pinot Noir Ried Spada (siehe Wein der Woche am Ende des Artikels) die Weinshow gewonnen hat.

Die Winzerin führt mit ihrer Schwester Kerstin das Weingut "Die Schwertführerinnen". Aber gewonnen hat der Papa. "Der Pinot Noir ist reine Papa-Ware. Das hat er gut gemacht", sagt sie und lacht. Auch wenn die Betriebe der Eltern und der Töchter unterschiedliche sind, so eint sie das Prädikat "Familienweingut."

Tradition und Gegenwart

Insgesamt werden 19 Hektar bewirtschaftet. Bio ist ein Thema, das in den nächsten Jahren genauer angeschaut wird. Anschauen lässt sich auch der Weinshowsieg und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Weine. Sowohl der Pinot Noir (13,90 Euro) als auch der St. Laurent (8,50) Euro zählten zu den preiswerten Weinen. "Unsere Kunden schätzen das. Wir wollen kein hohes Preisniveau und verkaufen lieber ab Hof. In der Verbindung mit unserem Heurigen ist das ein schönes Erlebnis." Gute Nachrichten für Genießer, die in Sooß einkehren und gute, leistbare Tropfen kosten wollen.

Folgende Winzer reichten ihre Pinot Noirs und St. Laurents zur Weinshow ein:

Schneider, Tattendorf, Pinot Noir Ried Tagelsteiner 2021 Dopler, Tattendorf, Pinot Noir Tattendorf 2020 Johann Gisperg, Tattendorf, Pinot Noir Ried Holzspur 2020 Heggenberger, Tattendorf, Pinot Noir Ried Lores 2020 Landauer-Gisperg, Tattendorf, Pinot Noir Ried Ausser Joch 2021 Johanneshof Reinisch, Tattendorf, St. Laurent Ried Frauenfeld 2020 Alphart, Traiskirchen, Pinot Noir Ried Rosenberg 2021 Schwertführer "35", Sooß, Pinot Noir Ried Spada 2019 Heinrich Hartl III, Oberwaltersdorf, Pinot Noir Ried Graf Weingartl 2020 Schneider, Tattendorf, St. Laurent Tattendorf Ried Frauenfeld 2020 Johann Gisperg, Tattendorf, St. Laurent Ried Holzspur 2020 Heggenberger, Tattendorf, St. Laurent Ried Holzspur 2020 Schwertführer "47er", Sooß, St. Laurent Ried Römerberg 2021 Landauer-Gisperg, Tattendorf, St. Laurent Ried Frauenfeld 2021 Schwertführer "35", Sooß, St. Laurent Ried Harterberg 2018 Heinrich Hartl III, Oberwaltersdorf, St. Laurent Ried Kräutergarten 2020 Drexler-Leeb, Perchtoldsdorf, St. Laurent Ried Iglsee 2020

Getränk der Woche

Weingut Schwertführer "35"Thermenregion, SooßPinot Noir Ried Spada 201913,90 Euro (13,5 Vol.-%)

Wer die Thermenregion näher kennenlernen möchte, muss sich nur einen Teil des Sortenspiegels der Familie Schwertführer aus Sooß anschauen. Da wären Rotgipfler in verschiedenen Ausbaustufen oder der "Salon"-Sortensieger Chardonnay Dassy Reserve 2019 der Töchter. Auf der roten Seite dominieren die Burgundersorten Pinot Noir und St. Laurent. Allgemein zeichnen sich die Weine durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, zwei erzielten bei der Weinshow Spitzenplätze: St. Laurent wurde Vierter, Pinot gewann die Publikumswertung.Der Pinot, 18 Monate im Barrique ausgebaut (teils neu, teils gebraucht) zeigt eine feine Klinge: Gut eingebundenes Tannin, markante dunkle Brombeerfrucht ist angenehm, leichte Vanilletöne, filigrane Süße, saftig, trinkanimierend. Kann noch gelagert werden, es spricht aber auch nichts dagegen, den Wein jetzt zu öffnen, gleich zu kosten oder zu geschmortem Fleisch zu kombinieren.www.schwertfuehrer.at

Autor Philipp Braun