Schulküchen und Kinderessen auf dem Prüfstand – wie gesund ist es wirklich?

Nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Manche Kinder und deren besorgte Eltern wünschen sich eine Verlängerung der Semesterferien. Das liegt aber weniger an kniffligen Fächern wie Mathematik. Differenzialrechnung ist nicht die harte Nuss, die es zu knacken gilt – vielmehr ist es die Verbesserung des angebotenen Essens.



„Leider erlebe ich als Mutter, dass das, was als gesundes Essen verkauft wird, oft nicht hält, was es verspricht. Es gibt regelmäßig stark zuckerhaltige Mahlzeiten, und ich habe das Gefühl, dass hier eine Art ,Health-Washing‘ betrieben wird. Von Schweinsbraten, Leberkäse mit Ketchup, Pizzaschnecken abgerundet mit Schoko-Kirsch-Kuchen wird alles Mögliche serviert. Naturjoghurt mit Früchten wird natürlich noch extra gezuckert“, schreibt eine besorgte Mutter.



Das Einmaleins der Küche



Auf der anderen Seite wächst der Unmut der Köche. Einerseits nagt der Kostendruck an der Motivation, hochwertige, gesunde Lebensmittel einzukaufen und zu verarbeiten. Es fehlt ebenso an qualifiziertem Personal und am Ende ist auch noch die Resignation. „Wenn wir nur Leberkässemmeln und Red Bull verkaufen, dann würde das Buffet sehr gut laufen“, hört man von einem Koch. Andere berichten, dass die Kinder zu verwöhnt seien, viel bekritteln und lieber zum Supermarkt ums Eck einkaufen gehen, als eine Suppe und warme Hauptspeise in der Schule zu genießen.

Und dann gibt es noch politische Entscheidungen, die oft an den Bedürfnissen vorbei getroffen werden. Geeignete Konzepte bleiben in der Schublade.



Beziehungsstatus: kompliziert



Zumindest änderte sich die Österreichische Ernährungspyramide nach jahrelangem Stillstand: Lachs wird nicht mehr explizit empfohlen, und generell soll mehr auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Dennoch: Die Ausgangslage ist prekär.



Idealerweise bringt man alle Beteiligten an einen Tisch. „Kinder und Teenager wollen nicht nur Fish & Chips und Lasagne essen. Sie wissen, was sie wollen, wir müssen sie nur fragen. Lasst sie mitreden; seid innovativ – bietet eine Grillerei im Sommer oder ein richtig gekochtes Curry an“, schreibt eine ernährungsaffine Mutter.



Anna Strobach vom Verein Zukunft Essen hat bewiesen, dass es funktioniert. Sie führte sechs Jahre ein Schulbuffet. „Anfangs verkauften wir täglich 40 Extrawurstsemmeln, am Ende nur noch fünf. Wir stellten langsam um, es gab eine Geld-zurück-Garantie, wenn es nicht geschmeckt hat“, sagt sie. Das kam nicht vor, auch weil trendig gekocht wurde. „Wir benötigen neue Rezepte, vegetarische Kochskills und Köche, die davon überzeugt sind, was sie kochen“, erklärt Strobach. Das kostet übrigens keine Unsummen. „Wir müssen vom Sparsamkeitsgedanken weggehen. Mir ist aufgefallen, dass immer nur das Billigste eingekauft wird, weil es so gelernt wurde. Nur ein paar Prozent mehr für Bio fallen in der Gesamtkalkulation nicht ins Gewicht. Vor allem, wenn man kreativ kocht.“

Dann macht die Schule und das Schulessen wieder Spaß.

Rezept: Erbsensuppe

Zutaten: 500 g Erbsen, 2 EL Butter, 1 Zwiebel (geschnitten), 800 ml Gemüsefond, 150 ml Milch, 2 EL frische Minze (grob gehackt), 1 TL Zucker, Salz, Pfeffer aus der Mühle

Croûtons (2–3 Scheiben Schwarzbrot, in Würfel geschnitten), Salz



Zubereitung: Butter in Topf schmelzen, bei mittlerer Hitze Zwiebel glasig dünsten. Erbsen, Fond und Milch dazugeben, ca. 8 Min. köcheln. Suppe mit gehackter Minze fest pürieren, zuckern, salzen, pfeffern.

Für die Croûtons Öl in Pfanne erhitzen, Brotwürfel darin frittieren, bis sie knusprig sind. Aus Pfanne nehmen, mit Küchenpapier abtupfen.



Die Suppe mit Croûtons servieren. Wer will, schneidet noch ein paar Frankfurter in die Suppe.

Aus dem Buch: Annabelle Knaur, „Was koche ich heute. 50 Rezepte für 10 Wochen“, Eigenverlag, 140 Seiten, 25 Euro, knaur.com

Einfach zum Nachkochen, schnell und köstlich. Das ideale Kochbuch für

Eltern und

Kinder.

