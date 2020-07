14 Jahre hat Valerie Jarolim in Wien gelebt, bevor sie vor eineinhalb Jahren wieder zurück in ihren Heimatort Weyer gezogen ist. "Und da bringt mich jetzt nichts mehr weg", erzählt die 33-Jährige. In der Bundeshauptstadt hat die Oberösterreicherin Agrarwissenschaft studiert, die Liebe zur Natur und zu den Pflanzen aber hat sie von der Oma daheim. "Auch für gesunde Ernährung hab ich mich schon immer interessiert.