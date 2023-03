Schau, der Lukas

Wenn der Name Markowitsch in einem Atemzug mit Carnuntum fällt, atmen Weinliebhaber erleichtert auf. Denn der Name bürgt für Qualität: Die drei Winzer Gerhard, Meinrad und Lukas Markowitsch sind allerdings nicht direkt miteinander verwandt. "Die Großväter unserer Großväter waren Cousins", sagt Lukas Markowitsch und lächelt.

Unabhängig von den Verwandtschaftsverhältnissen steht jede Familie in dem Weinbaugebiet für großartige Weine.

Doppeltriumph bei Weinshow

Der Betrieb Lukas Markowitsch, in dritter Generation von Lukas und seinem Bruder Johann geführt, gewann vergangene Woche die Weinshow und überzeugte mit dem Rubin Carnuntum neben 120 Weinliebhabern auch die vier Sommeliers.

"Unser Weine sollen durch Finesse, Trinkfreudigkeit und Lagerfähigkeit überzeugen und mit erlesenen Speisen ein Genusserlebnis vermitteln", sagt Lukas Markowitsch.

Ein geringer Neuholzanteil und eine schöne Fruchtausprägung prägen die Weine. "Die Traube soll ihre Charakteristik zeigen, nicht das Gebinde", sagt Markowitsch, dessen Weine fortan im Gedächtnis bleiben. Ebenso wie der Name Lukas Markowitsch – Weinshowsieger der OÖNachrichten.

Folgende Winzer reichten bei der Weinshow ihre Rubin-Carnuntum-Weine ein

Manfred Edelmann, Göttlesbrunn

Herbert Hirschmann, Höflein bei Bruck an der Leitha

Nepomukhof, Göttlesbrunn

Robert Payr, Höflein bei Bruck an der Leitha

Meinrad Markowitsch, Arbesthal

Martin Netzl, Göttlesbrunn

Weingut Taferner, Göttlesbrunn

Walter Glatzer, Göttlesbrunn

Weingut Glock, Göttlesbrunn

Lukas Markowitsch, Göttlesbrunn

Franz und Christine Netzl, Göttlesbrunn

Gerhard Markowitsch, Göttlesbrunn

Philipp Grassl, Göttlesbrunn

Weingut Böheim, Arbesthal

Michael Auer, Höflein bei Bruck an der Leitha

Markus Lager, Göttlesbrunn

Claus Dietrich, Petronell-Carnuntum

Josef Pimpel, Petronell-Carnuntum

Weingut Artner, Höflein bei Bruck an der Leitha

Gottschuly-Grassl, Höflein bei Bruck an der Leitha

Weingut Oppelmayer, Göttlesbrunn

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun