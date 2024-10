Sake, Sonne und Sensorik

Wer an Japan denkt und ein typisches Getränk erwähnen soll, landet ziemlich sicher bei Sake. Kaum ein anderes Getränk steht so stellvertretend für ein Land wie das aus poliertem Reis gebraute. Gleich vorweg, um mit einem allgemeinem Missverständnis aufzuräumen: Die gern verwendete alternative Bezeichnung „Reiswein“ führt Genießer in die falsche Richtung. Denn Sake ist aufgrund des Herstellungsprozesses vielmehr dem Bier als dem Wein zuzuordnen. Sake brauen Um Sake zu produzieren,