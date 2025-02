Sainihåns im Glück

Auf den ersten Blick hat es St. Johann schwer. Der Name allein ist nämlich kein Alleinstellungsmerkmal. Allein elf St.-Johann-Gemeinden zählt man bei uns, dazu noch zig gleichnamige Gemeindeteile, die alle auf den Heiligen Johannes zurückgehen. Sicher gibt es lokale Bezeichnungen. Die Oberösterreicher sagen Sankt Hans, Deutsche betonen wiederum "Joo-hahnn" auf dem o. In Tirol weiß wiederum jeder, was bei Saini Hans gemeint ist.