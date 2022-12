Die einen lieben es, die anderen verziehen angewidert den Mund, wenn man ihnen ein Kletzenbrot anbietet. Bei den Ganglbauers in Hilbern (Gem. Sierning) tut das niemand. "Wir mögen es alle", versichert Anna. Die 23-Jährige ist in der Familie für das Kletzenbrotbacken zuständig. "Das hat sich so ergeben. Früher hat es die Oma gemacht. Jetzt hab ich das übernommen." Schon als Kind stand sie mit ihr in der Küche, "war live dabei", wenn die Oma kochte und buk.