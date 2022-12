Manche Dinge versteht man erst, wenn man zurückschaut. Blicken wir ins Jahr 1969: Neil Armstrong betrat den Mond, der brasilianische Fußballer Pelé erzielte sein tausendstes Tor in seiner Vereinslaufbahn, und die österreichischen Winzer bekamen einen Vorgeschmack, was heiße, herausfordernde Jahre bedeuten können. Es war ein Jahr mit Hitzeperioden von Juli bis September, gefolgt von einer Regenperiode, trockenem Wetter und einer frühen Ernte, heißt es in der Chronik des Bioweinguts Mantlerhof.