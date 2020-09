Die Weinshow der OÖN ist immer für Überraschungen gut. So wie vergangenen Freitag im Landhotel Grünberg in Gmunden (Ersatztermin vom April), wo sich ein neues Siegergesicht präsentierte: Florian Eschlböck aus Hörsching. Der oberösterreichische Winzer mischt mittlerweile regelmäßig bei großen Verkostungen mit, wie die Aufnahme in den SALON oder die Silbermedaille bei der AWC Vienna zeigen. Und auch bei der Sauvignon Blanc Weinshow im Forsthof in Sierning beeindruckte er mit dem vierten Platz.