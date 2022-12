Wo die Pizza wahrlich weltmeisterlich schmeckt

So sieht ein Vize-Weltmeister aus: Carmine de Michele vor seinem Holzofen.

Wer ist der beste italienische Pizzaiolo der Welt? Egal. Der zweitbeste ist auf jeden Fall Carmine de Michele. Der junge Italiener hat sein Herz einst an eine Vöcklabruckerin verloren, seit 2015 zeigt er am Stadtplatz seine Pizzakünste. Mit diesen begeisterte er jetzt gerade zum wiederholten Male bei der Weltmeisterschaft der Pizzabäcker in Neapel. Unter anderem entschied er den Spezialpreis "Innovation und Nachhaltigkeit" für sich. Das Publikum ist ohnehin begeistert – bereits dreimal