Wirt z’Kraxenberg in Kirchheim: Tradition und Kreativität harmonisch vereint

Seit 1892 (!) sind Stammgäste, Vereine, Kegler und Feinspitze willkommen, schreiben Sibylle und Florian Schlöglmann auf ihrer Website. Die beiden haben in renommierten Häusern wie der Waldschänke in Grieskirchen, dem Carpe Diem in Salzburg und im Kellerbauer in Bad Vigaun Erfahrung gesammelt, bevor sie 2009 in fünfter Generation das Elternhaus der Gastgeberin übernahmen.