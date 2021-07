Urlaub im Sommer kann stressig sein: kilometerlange Staus, Wartezeiten an den Grenzen oder ständig wechselnde Quarantänebestimmungen verleihen Auslandsreisen ein negatives Gschmackerl. Aber wieso ins Ausland reisen, wenn das gute Weinviertel in gemütlichen zwei Stunden per Auto oder noch kommoder mit dem Zug zu erreichen ist? Das Weinviertel gilt mit 14.000 Hektar Weinfläche als größtes heimisches Weinbaugebiet und erstreckt sich von der Donau im Süden bis zur tschechischen Grenze im Norden. Im