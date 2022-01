Lockdown, Quarantäne, Homeoffice. In den kommenden Wochen bleiben wohl immer mehr zu Hause (gewollt und ungewollt) und heizen daheim den Herd an. Aber irgendwann steigt die Lust nach einer anderen Küche, und da trifft es sich gut, dass in Linz Dietmar Öller Speisen im Glas oder als Take-away über die Budel verkauft. Wer möchte, kann natürlich direkt vor Ort speisen.