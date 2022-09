Ein gut gelaunter Kellner, liebevoll angerichtete Speisen und ein gemütliches Ambiente in einem 420 Jahre alten Gewölbe. Unter diesen Umständen fällt es leicht, selbst bei Regenwetter im Fischerhäusl in Alt-Urfahr in Linz den Alltag zu vergessen – auch wenn wir ursprünglich in der Hoffnung reserviert hatten, den Spätsommerabend im schönen Gastgarten mit Blick auf die Donau genießen zu können.